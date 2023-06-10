- У них хорошие легионеры, которые дают результат на поле – вот и вся разница между ними и другими командами. Давайте смотреть объективно: у "Зенита" нет конкурентов за чемпионство в РПЛ, - приводит мнение Глушакова "РБ Спорт".
Одну из ключевых ролей в победах "Зенита" играют легионеры. Например, колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос уже 5-й год является лучшим опорником лиги по многим статистическим показателям. Также стоит выделить бразильского атакующего полузащитника Малкома, который в этом розыгрыше РПЛ стал лучшим игроком лиги, забив 23 гола в 27 поединках. Он также выиграл бомбардирскую гонку. Другой полузащитник из Бразилии Клаудиньо находится на 2-й строчке среди лучших ассистентов чемпионата, сделав 9 голевых пасов. "Зенита" Сергея Семака в этом году выиграл свое 5-е чемпионство подряд. Невский коллектив набрал 70 турнирных баллов. Это на 12 больше, чем у ЦСКА, который завоевал серебряные медали первенства.
Глушаков: у "Зенита" нет конкурентов за чемпионство в РПЛ
Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился своими соображениями по поводу конкуренции за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"