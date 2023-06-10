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Metaratings: 32-летним Цаллаговым интересуются клубы Турции и Кипра

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Российский футболист Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в другом чемпионате.
Фото: РИА Новости
По сведениям СМИ, в услугах 32-летнего опорного хавбека из России Ибрагима Цаллагова заинтересованы клубы из Турции и Кипра. Также у игрока есть варианты в РПЛ. Ибрагим примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

Вчера "Сочи" объявил, что Ибрагим Цаллагов больше не будет защищать цвета южного коллектива. У него истек трудовой договор и руководство клуба приняло решение не пролонгировать с игроком соглашение. В последний месяц Ибрагим был отстранен от работы с главной командой по решению тренер Дмитрия Хохлова. Причиной это этого стала потасовка. В этом сезоне Цаллагов сумел отметиться 1 точными попаданием в 18 играх за "Сочи". Он защищает цвета "барсов" с 2019 года.

Источник: Metaratings.ru


Цаллагов Сочи
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