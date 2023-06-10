Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
Родина1 тайм
Факел
17:30
ЕнисейНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат

Сулейманов: ни в коем случае нельзя думать, что "Пари НН" уже сохранил прописку в РПЛ, иначе все окажется для нас плохо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Пари НН" Тимур Сулейманов рассказал, что в преддверии ответного стыкового матча с "Родиной" никто не расслабляется.
Фото: РИА Новости
- Чувствуется ли, что мы уже сохранили прописку в РПЛ? Нет, ни в коем случае не думаем об этом. И тренер нам так сказал, и сами мы так считаем. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас. Что сказал Юран? Чтобы не расслаблялись, надо биться дальше.

Напомним, в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в будущем сезоне "Пари Нижний Новгород" крупно выиграли на выезде у "Родины" (3:0). Ответная встреча состоится сегодня, 10 июня, в Нижнем Новгороде. Начало - в 14:30 по Москве.

Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице по итогам сезона и попали тем самым в стыки за право остаться в российской Премьер-лиге на будущий сезон. "Родина" заслужила право побороться за выход в РПЛ через стыковые матчи, финишировав на пятой строчке в Первой лиге.

Источник: "СЭ"


Сулейманов Нижний Новгород Родина
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября
Деменко: если "Манчестер Сити" не забьет в первом тайме, то они столкнутся с проблемами. Стиль "Интера" может стать очень неудобным
Автобус с болельщиками "Краснодара", ехавшими на суперфинал Кубка России, попал в ДТП
Хохлов: в "Сочи" не удовлетворены результатами. Но во многих матчах был довольно неплохой футбол
Широков: зачем огород городить с переходом в Азию? Нам все равно запретят приезжать на ЧМ, даже если мы туда выйдем
"Зенит" открывает футбольную школу в турецкой Алании 3
Агент Магкеева - о восстановлении после травмы: Станислав хорошо себя чувствует. Все идет по плану
"Пари НН" - "Родина": стартовые составы на ответный стыковой матч
Сулейманов: ни в коем случае нельзя думать, что "Пари НН" уже сохранил прописку в РПЛ, иначе все окажется для нас плохо
Билялетдинов: у "Интера" будут шансы против "Манчестер Сити" только при серии пенальти
"Аякс" - об официальном предложении о трансфере Сперцяна: мы не реагируем на слухи
Дивеев: ЦСКА должен и обязан выигрывать Кубок России
37-летний нападающий "Интера" Джеко может перейти в "Фенербахче"
РФС: на суперфинал Кубка России на данный момент реализовано более 46 тысяч билетов 2
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты