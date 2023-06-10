- Чувствуется ли, что мы уже сохранили прописку в РПЛ? Нет, ни в коем случае не думаем об этом. И тренер нам так сказал, и сами мы так считаем. Нельзя так думать, иначе все окажется плохо для нас. Что сказал Юран? Чтобы не расслаблялись, надо биться дальше.
Напомним, в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в будущем сезоне "Пари Нижний Новгород" крупно выиграли на выезде у "Родины" (3:0). Ответная встреча состоится сегодня, 10 июня, в Нижнем Новгороде. Начало - в 14:30 по Москве.
Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице по итогам сезона и попали тем самым в стыки за право остаться в российской Премьер-лиге на будущий сезон. "Родина" заслужила право побороться за выход в РПЛ через стыковые матчи, финишировав на пятой строчке в Первой лиге.
Источник: "СЭ"
Сулейманов: ни в коем случае нельзя думать, что "Пари НН" уже сохранил прописку в РПЛ, иначе все окажется для нас плохо
Форвард "Пари НН" Тимур Сулейманов рассказал, что в преддверии ответного стыкового матча с "Родиной" никто не расслабляется.
Фото: РИА Новости