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Салихова: "Рубин" совершил детокс от Слуцкого и чилил в ФНЛ. "Уфой" занимались гораздо меньше, чем судебными исками

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала вылет "Химок" и "Уфы" в более низкие дивизионы, а также возвращение "Рубина" в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
– "Химки", где градус задавали экс-спартаковцы, больше были похожи на команду из медиалиги. "Рубин" совершил детокс от Слуцкого и просто чилил в ФНЛ. Как и "Уфа", которой занимались гораздо меньше, чем судебными исками, – приводит слова Салиховой Metaratings.

По итогам завершившегося сезона "Химки" заняли предпоследнюю, 15-ю позицию в таблице РПЛ и вылетели в Первую лигу.

"Уфа" всего за год проделала путь из высшего дивизиона чемпионата России до второго дивизиона, где возьмет старт в новом сезоне. После окончания турнира Шамиль Газизов подал в отставку с поста гендиректора башкортостанского клуба.

"Рубин" в ноябре 2022-го расстался с Леонидом Слуцким, который сложил с себя полномочия главного тренера. Казанцы заняли верхнюю строчку в Первой лиге и спустя сезон вернулись в Российскую Премьер-лигу.


Салихова Рубин Химки Уфа Газизов Слуцкий ФНЛ Первая лига
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