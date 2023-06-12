– "Химки", где градус задавали экс-спартаковцы, больше были похожи на команду из медиалиги. "Рубин" совершил детокс от Слуцкого и просто чилил в ФНЛ. Как и "Уфа", которой занимались гораздо меньше, чем судебными исками, – приводит слова Салиховой Metaratings.
По итогам завершившегося сезона "Химки" заняли предпоследнюю, 15-ю позицию в таблице РПЛ и вылетели в Первую лигу.
"Уфа" всего за год проделала путь из высшего дивизиона чемпионата России до второго дивизиона, где возьмет старт в новом сезоне. После окончания турнира Шамиль Газизов подал в отставку с поста гендиректора башкортостанского клуба.
"Рубин" в ноябре 2022-го расстался с Леонидом Слуцким, который сложил с себя полномочия главного тренера. Казанцы заняли верхнюю строчку в Первой лиге и спустя сезон вернулись в Российскую Премьер-лигу.
Салихова: "Рубин" совершил детокс от Слуцкого и чилил в ФНЛ. "Уфой" занимались гораздо меньше, чем судебными исками
Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала вылет "Химок" и "Уфы" в более низкие дивизионы, а также возвращение "Рубина" в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"