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Масалитин: судя по его игре, Акинфееву рано заканчивать карьеру

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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слухи о том, что голкипер московского клуба Игорь Акинфеев может завершить свою профессиональную карьеру.
Фото: РИА Новости
– Судя по его игре, Игорю рано заканчивать. Нужно находить баланс, чтобы уйти на высокой ноте. Поймать момент. Я думаю, Гинер сказал именно об этом, что если Игорь к нему обратится, то он пойдет навстречу. Но если смотреть на игру Акинфеева, он еще долго может стоять на воротах ЦСКА. Рановато ему заканчивать. Сколько Акинфеев еще может поиграть в футбол? Если не будет серьезных травм, ближайшие два сезона он может точно поиграть, если будет находить мотивацию, – передает слова Масалитина "Евро-Футбол".

Ранее президент московского ЦСКА Евгения Гинер заявил о том, что "армейцы" пойдут навстречу своему капитану Игорю Акинфееву, если он примет решение завершить футбольную карьеру.

37-летний Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В системе московского клуба он выступает с 1991 года. В основную команду столичных российский голкипер попал в 2003 году. В составе "армейцев" Игорь сумел завоевать 21 трофей. Отметим, что действующее соглашение Акинфеева с красно-синими рассчитано до лета 2024 года.

В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Игорь Акинфеев принял участие в 29-ти матчах, в 10-ти их которых ему удалось отстоять на ноль. 4 июня его признали лучшим вратарем сезона в чемпионате страны.


ЦСКА Масалитин Акинфеев
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