Как информирует источник, в летнее трансферное окно футболист петербургского "Зенита" Далер Кузяев может перебраться в Турцию. Сразу несколько местных клубов проявляют интерес к полузащитнику сборной России. При этом отмечается, что переход Кузяева в стан "Бешикташа", куда он попытался предложить свои услуги, практически исключен.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30-летний полузащитник Далер Кузяев не собирается продлевать контракт с петербургским "Зенитом", который истекает 30 июня 2023 года. Российский футболист хотел бы попробовать свои силы в Европе.
Далер Кузяев стал игроком "Зенита" в 2017 году. Он сумел выиграть в составе клуба с берегов Невы 8 трофеев. В прошедшем сезоне чемпионата России по футболу полузащитник петербургского коллектива принял участие в 26-ти матчах, в которых он забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Sport24
Sport24: "Бешикташ" отказался от услуг Кузяева, но Далер по-прежнему имеет варианты в Турции
Полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
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