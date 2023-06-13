– Вытеснил бы я из состава Сергеева и Кассьерру? Вполне возможно, да. Я думаю, что Кассьерра заслужил этот контракт. Он сыграл очень хорошо в прошлом сезоне. Не знаю, довольны ли сейчас им, как он играет. Сергеев играет, забивает, для меня это не вопрос. Но я вполне уверен в своих возможностях. Когда я уходил из "Зенита", и тогда были хорошие футболисты. И я думал, что и тогда мог с ними конкурировать, – передает слова Джорджевича "РБ Спорт".
В минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу 28-летний нападающий Иван Сергеев принял участие в 26-ти матчах петербургского "Зенита", в которых он сумел забить 10 мячей и сделать 6 ассистов. 26-летний форвард сине-бело-голубых Маттео Кассьерра, в свою очередь, также сыграл в 26-ти поединках, но забил только 2 мяча и оформил 6 результативных передач.
28-летний футболист "Сочи" Лука Джорджевич в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле в 13-ти встречах. Черногорец сумел отметиться 2-мя голами и 2-мя ассистами. Примечательно, что с 2012 по 2019 года Джорджевич принадлежал "Зениту". Но большую часть времени нападающий проводил в различных арендах.
Джорджевич: вполне возможно, что я бы вытеснил из состава "Зенита" Сергеева и Кассьерру
Нападающий "Сочи" Лука Джорджевич, который ранее выступал за "Зенит", поделился мыслями о возможной конкуренции с нынешними форвардами петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"