– А что Мележиков сделал хорошего для "Спартака"? Ничего не припомню. Его уход не станет потерей, но в клубе творится какой-то бардак. Никто не задерживается долго из руководителей, а значит, каждый раз приходится перестраивать структуру управления. Нужно прекратить уже эту кадровую чехарду и назначить нормальных управленцев, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Сегодня ряд независимых авторитетных источников подтвердили, что руководство "Спартака" приняло принципиальное решение отправить в отставку Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба. На его место претендуют нынешний гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев и член совета директоров красно-белых Олег Малышев.
По слухам, московский "Спартак" также приступил к поискам замены спортивному директору Полу Эшуорту. 53-летний менеджер может покинуть клуб в том случае, если руководство в кратчайшее время договориться о сотрудничестве с новым кандидатом. Существует вероятность, что переговоры с потенциальной заменой Эшуорта не увенчаются успехом. Тогда англичанин продолжит свою работу в стане красно-белых, однако к вопросу замены клуб может вернуться зимой.
Эшуорт занимает пост спортивного директора "Спартака" с сентября прошлого года. Эта должность оставалась вакантной после того, как его предшественник Лука Каттани сложил свои полномочия в июле.
Кавазашвили: в "Спартаке" творится какой-то бардак. Надо прекратить кадровую чехарду и назначить нормальных управленцев
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на возможную отставку Евгения Мележикова с поста генерального директора московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"