По сведениям СМИ, "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в услугах 23-летнего бразильца Бителло, играющего на позиции центрального хавбека. Конкуренцию в борьбе за игрока двум российским клубам составит "Монако". По данным источника, "Гремио" рассчитывает выручить за 70% прав на своего воспитанника 10 млн евро. 100% прав на футболиста будут стоить 15 млн евро.
Бителло провел в майке "Гремио" 78 встреч. За этот отрезок бразилец сумел забить 15 голов и оформить 7 голевых пасов. В этом сезоне в активе футболиста 6+4 по системе гол плюс пас в 28 играх во всех соревнованиях.
Источник: социальные сети журналиста Диого Росси
Журналист Диого Росси: "Спартак" и ЦСКА интересуются полузащитником "Гремио" Бителло
Бразильский футболист "Гремио" Бителло может перебраться в клуб из России.
Фото: ФК "Гремио"