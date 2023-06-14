Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Испания
21:45
ИталияНе начат

Экс-гендиректор "Динамо" Воробьев: бело-голубых не спасет ни Личка, ни наличка

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Анатолий Воробьев отреагировал на слухи о том, что наставник "Оренбурга" Марцел Личка может стать новым главным тренером бело-голубых.
Фото: ФК "Оренбург"
Динамо" не спасет ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году "Динамо" больше ничего не выигрывало и не выиграет. В руководстве и менеджменте с момента моего ухода не было людей, которые любили бы футбол и "Динамо" больше, чем себя в нем, — передает слова Воробьева "Евро-Футбол".

В настоящее время пост главного тренера московского "Динамо" вакантен. Предыдущим наставником бело-голубых был Славиша Йоканович. Сербский специалист покинул данную должность в мае текущего года – из-за неудовлетворительных результатов команды. Сейчас основным кандидатом на замену Йокановичу является Марцел Личка, возглавляющий "Оренбург" (его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2024 года). Как сообщает пресса, руководство "Динамо" уже ведет активные переговоры с оренбуржцами по возможному переходу чешского тренера. По слухам, бело-голубые могут заплатить нынешнему клубу Лички компенсацию в размере 1 миллиона евро, чтобы его отпустили этим летом.


Оренбург Личка Динамо Воробьев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: болельщики ЦСКА полюбили Медину. Как вы себе представляете его переход в "Спартак"?
Нападающий ЦСКА Гайч: надеюсь, смогу продолжить карьеру в Серии A
Мостовой – о несостоявшемся переходе Виллиана в "Спартак": он бы точно не испортил картину
Канчельскис – о возможном трансфере Чалова в один из турецких клубов: надо ехать не задумываясь
Тикнизян: Галактионов – это тренер, за которого хочется биться
Хаверц может перейти из "Челси" в "Арсенал"
Александр Медведев: "Зенит" выкупил Мантуана у "Коринтианса"
Экс-гендиректор "Динамо" Воробьев: бело-голубых не спасет ни Личка, ни наличка 1
Мор: Николсон – главное разочарование сезона. Он расслабился и был растренированным
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
The Guardian: "Манчестер Юнайтед" отказался от подписания Кейна
Metaratings: Акбашев стал первым новичком "Ростова" этим летом 3
Transfermarkt: Чалов не планирует переходить в "Фенербахче" или "Галатасарай" 1
Хорватия в дополнительное время обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций
14 июня
"РБ Спорт": домашний стадион "Спартака" хотят переименовать в "Лукойл Арену" в конце 2023 года