– Динамо" не спасет ни Личка, ни наличка. После четверти века системных ошибок в управлении прославленным клубом, допущенных его руководителями, очередная смена тренера не изменит общую ситуацию. После моего ухода в 1997 году "Динамо" больше ничего не выигрывало и не выиграет. В руководстве и менеджменте с момента моего ухода не было людей, которые любили бы футбол и "Динамо" больше, чем себя в нем, — передает слова Воробьева "Евро-Футбол".
В настоящее время пост главного тренера московского "Динамо" вакантен. Предыдущим наставником бело-голубых был Славиша Йоканович. Сербский специалист покинул данную должность в мае текущего года – из-за неудовлетворительных результатов команды. Сейчас основным кандидатом на замену Йокановичу является Марцел Личка, возглавляющий "Оренбург" (его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2024 года). Как сообщает пресса, руководство "Динамо" уже ведет активные переговоры с оренбуржцами по возможному переходу чешского тренера. По слухам, бело-голубые могут заплатить нынешнему клубу Лички компенсацию в размере 1 миллиона евро, чтобы его отпустили этим летом.
Экс-гендиректор "Динамо" Воробьев: бело-голубых не спасет ни Личка, ни наличка
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Анатолий Воробьев отреагировал на слухи о том, что наставник "Оренбурга" Марцел Личка может стать новым главным тренером бело-голубых.
Фото: ФК "Оренбург"