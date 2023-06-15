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Зырянов – о Кассьерре: играть в "Сочи" и "Зените" — это две большие разницы

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Экс-игрок "Зенита" Константин Зырянов поделился своей точкой зрения на игру форварда невского коллектива Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
- Играть в "Сочи" и "Зените" — это всё же две большие разницы. В петербургском клубе надо всё время побеждать, давление довольно большое, в том числе, возможно, со стороны огромного количества болельщиков. В общем, психологически не просто в этом плане, и раскрываются не все. Но не исключаю, что в следующем сезоне у Кассьерры всё пойдет иначе, - приводит мнение Зырянова "Матч ТВ".

"Зенит" в завершившемся розыгрыше РПЛ снова завоевал золотые медали. Дружине Сергея Семака удалось это сделать в 26-м туре, обыграв "Спартак" из Москвы (3:2). При этом на протяжении всего сезона среди футбольной общественности не утихали разговоры о том, кто должен играть на острие атаки невского клуба. На роль основного форварда претендовали россиянин Иван Сергеев и колумбиец Матео Кассьерра.

На счету российского футболиста 14 голов и 6 ассистов в 34 поединках за Зенит. Кассьерра, перебравшийся в Санкт-Петербург летом прошлого года, сумел отметиться всего 6 голами в 34 поединках. Также в активе Матео 8 ассистентских действий. Примечательно, что в сезоне 2021/2022 колумбийский форвард смог наколотить 14 голов в 22 матчах, выступая за "Сочи". Отметим, несмотря на низкую результативность нападающих, "Зенит" забил больше всех голов, поразив ворота своих соперников 74 раза.


Зырянов Кассьерра Зенит
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Зырянов – о Кассьерре: играть в "Сочи" и "Зените" — это две большие разницы