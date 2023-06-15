- Не рассматриваю никаких предложений от других клубов. На данный момент я сконцентрирован только на игре за ЦСКА. Сейчас у меня только одно желание — уехать домой и отдохнуть с семьей. Затем я вернусь в Россию и буду готовиться к новому сезону в составе своей команды, -приводит комментарий Зделара Sport24.
Сербский опорный хавбек футболист Саша Зделар представляет цвета ЦСКА с лета прошлого года. В красно-синей сайке серб поучаствовал в 38 поединках во всех соревнованиях. За этот отрезок Саша не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. В марте Зделар отпраздновал свое 28-летие. В активе армейца 3 игра за сборную Сербии. Трудовой договор сербского опорника со столичным коллективом рассчитан до конца июня 2025 года. В своей первый же сезон в России Зделар завоевал с ЦСКА серебряные медали РПЛ, а также стал победителем Кубка России. Ранее Саша защищал цвета испанской "Мальорки", греческого "Олимпиакоса" и сербского "Партизана".
Хавбек ЦСКА Зделар: не рассматриваю никаких предложений от других клубов
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар поделился информацией о своем будущем в клубе.
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