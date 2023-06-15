– Это неправда! Мы не ведем переговоров со "Спартаком", – приводит слова агента Sport24.
Сегодня в прессе появились слухи, что агент Абаскаля Мешедер напрямую ведет переговоры по поводу трансфера хавбека ЦСКА Хесуса Медины в "Спартак". Якобы в переходе 26-летнего парагвайца заинтересован лично испанский наставник красно-белых.
В минувшем сезоне Медина отметился одиннадцатью голами и восемь раз ассистировал партнерам в 33 играх чемпионата и Кубка России в составе "армейцев". Его рыночная стоимость оценивается в 7 млн евро. Контракт с ЦСКА действует еще два года.
Агент полузащитника ЦСКА Медины: мы не ведем переговоров со "Спартаком"
Агусти Параха, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, опроверг слухи о переговорах со "Спартаком" о возможном переходе его клиента.
Фото: ПФК ЦСКА