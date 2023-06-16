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Радимов: смогут ли ЦСКА и "Спартак" составить конкуренцию "Зениту"? С нынешними составами, думаю, нет

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился своими мыслями по поводу борьбы за золото в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- ЦСКА и "Спартак" способны составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за золотые медали? Если усилятся. С нынешними составами, думаю, нет. В одном, двух матчах конкурировать с "Зенитом" они смогут, а на длинной дистанции это невозможно, - приводит мнение Радимова bobsoccer.ru.

"Спартак" и ЦСКА снова финишировали ниже "Зенита". Красно-белый коллектив занял 3-ю позицию по итогам розыгрыша РПЛ, а армейцы расположились на строчку выше. На 12 очков дружину Владимира Федотова опередил невский коллектив, финишировавший на 1-й позиции 5-й год подряд. Дружина Сергея Семака завоевала золотые медали за 4 тура до конца национального первенства, обыграв в очной встрече "Спартак" (3:2). Последний раз чемпионом становился другой клуб в 2018 года. Тогда золото выиграл "Локомотив" Юрия Семина. ЦСКА становился чемпионом в 2016 году. Тогда коллективом руководил Леонид Слуцкий. "Спартак" же финишировал на 1-й строчке в 2017 году. Тренером москвичей был Массимо Каррера.


Радимов ЦСКА Спартак Зенит
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