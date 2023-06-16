Журналист Фабио Алейшо: Флорентин может покинуть "Оренбург". У игрока есть предложения из Бельгии

Аргентинский футболист "Оренбурга" Габриэль Флорентин может перебраться в Бельгию.

Фото: "Чемпионат"

По сведениям СМИ, 24-летний атакующий хавбек из Аргентины Габриэль Флорентин может уйти из "Оренбурга" в ближайшие недели. Футболист хочет играть в европейских турнирах. В услугах аргентинца заинтересованы два клуба из Бельгии.



Габриэль Флорентин защищает цвета "Оренбурга" с лета прошлого года. В майке южноуральского коллектива аргентинец забил 3 гола. Также в активе Габриэля 7 ассистентских действий. Своими голевыми действиями Флорентин помог "Оренбургу" занять довольно высокое место в таблице. Дружина Марцела Лички финишировала на 7-й позиции.



Источник: телеграм-канал журналиста Фабио Алейшо