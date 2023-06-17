- "Локомотив" с нами не связывался, Лукас Вера остается в "Оренбурге". Мы уже подписали трех игроков. Больше у нас ничего не намечается, - передает слова Андреева Sport24.
Ранее появилась информация о трансферном интересе московского "Локомотива" к 26-летнему аргентинскому полузащитнику "Оренбурга" Лукасу Вере. В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах "газовиков" во всех турнирах, забил в них 2 гола и 7 раз ассистировал партнерам. Его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Спортдиректор "Оренбурга": "Локомотив" с нами не связывался, Лукас Вера остается в "Оренбурге"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" к полузащитнику южноуральцев Лукасу Вере.
Фото: ФК "Оренбург"