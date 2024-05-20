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Защитник "Пари НН" Гоцук: от всей команды приношу извинения не только за игру с ЦСКА

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Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук извинился перед болельщиками за результаты команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"Комментировать нечего, от всей команды приношу извинения не только за эту игру. За последние девять туров ситуация катастрофическая. Шансы ещё есть. Надеюсь, даже уверен, что сможем переломить ситуацию в свою пользу", - цитирует Гоцука "Матч ТВ".

Сегодня, 20-го мая, "Пари НН" на своём поле уступил московскому ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ со счётом 2:6. В 28-м туре чемпионата России команда Саши Илича также пропустила шесть мячей от "Сочи", который располагается на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата. В последних девяти матчах волжане потерпели восемь поражений и один раз сыграли вничью, последняя победа была в матче 20-го тура против "Рубина" (1:0).

После 29-ти сыгранных туров волжане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ и имеют в своём активе 29 очков. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "Пари НН" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Нижний Новгород Кирилл Гоцук
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