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"Балтика" объявила о подписании защитника "Зандхаузена" Жирова

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32-летний центральный защитник Александр Жиров перешел из немецкого "Зандхаузена" в калининградскую "Балтику".
Официальный телеграм-канал "Балтики" сообщил о подписании контракта с 32-летним российским центральным защитником Александром Жировым, который ранее выступал за клуб второй немецкой Бундеслиги "Зандхаузен". Соглашение с новичком калининградцев заключено по схеме "1+1".



32-летний центральный защитник Александр Жиров с июля 2018 года по июнь 2023 года выступал за клуб-середняк второй Бундеслиги Германии "Зандхаузен". В прошедшем сезоне на счету Жирова 36 матчей за клуб во всех турнирах и 4 забитых гола.


Балтика Зандхаузен Жиров Российские трансферы
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