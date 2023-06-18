"Балтика" объявила о подписании защитника "Зандхаузена" Жирова

32-летний центральный защитник Александр Жиров перешел из немецкого "Зандхаузена" в калининградскую "Балтику".

Официальный телеграм-канал "Балтики" сообщил о подписании контракта с 32-летним российским центральным защитником Александром Жировым, который ранее выступал за клуб второй немецкой Бундеслиги "Зандхаузен". Соглашение с новичком калининградцев заключено по схеме "1+1".







32-летний центральный защитник Александр Жиров с июля 2018 года по июнь 2023 года выступал за клуб-середняк второй Бундеслиги Германии "Зандхаузен". В прошедшем сезоне на счету Жирова 36 матчей за клуб во всех турнирах и 4 забитых гола.