- Я слежу за "Ростовом", но с Валерием Георгиевичем Карпиным давно не общался. Конечно, если надо, у меня всегда есть номер. Могу набрать. В тройку им по силам попасть в новом сезоне? Думаю, да, - приводит мнение Шомуродова Metaratings.ru.
В завершившемся сезоне "Ростов" Валерия Карпина до 30-го тура претендовал на серебряные медали российского первенства. Для того, чтобы финишировать на 2-й строчке дончанам было необходимо обыгрывать ЦСКА из Москвы и ждать победы "Крыльев Советов" над "Спартаком". Самарцы со своей задачей справились, минимально обыграв дружину Гильермо Абаскаля. Но ростовчане не сумели справиться с ЦСКА, проигрывая по итогам первой половины игры со счетом 0:4. Во втором тайме "Ростов" один мяч отквитал, но этот результат все равно оставил команду Карпина на 4-й позиции по итогам сезона. Отметим, что лучшим результатом в истории "Ростова" является серебро в 2016 году при Курбане Бердыеве.
Шомуродов: в следующем сезоне "Ростову" по силам попасть в тройку РПЛ
Экс-форвард "Ростова" Элдор Шомуродов поделился своими соображениями по поводу перспектив донской команды в РПЛ.
Фото: Global Look Press