- Пока только разговоры по Мелёхину. Нам звонили люди из Турции, Италии и Бельгии, но никто официальную бумагу не принес в "Ростов", всё на уровне разговоров. Варианты в РПЛ? Конкретно ничего не было, клубы интересуются им, он входит в шорт-листы. Мелёхин входит в число ведущих молодых защитников РПЛ и, естественно, топ клубов следят за ним, - передает слова Железнякова Metaratings.ru.
19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин дебютировал за взрослую команду желто-синих в августе 2021 года в возрасте 17 лет. В прошедшем сезоне Мелёхин стал игроком стартового состава и провел за "Ростов" 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 1 результативный пас.
Трансферная стоимость Виктора по оценке аналитического портала Transfermarkt после пересчета июня 2023 года составляет 3,5 миллиона евро, она увеличилась на 0,5 млн по сравнению с апрелем 2023 года и на 2,5 млн по сравнению с июнем 2022 года.
Агент защитника "Ростова" Мелёхина: звонили люди из Турции, Италии и Бельгии
Агент центрального защитника "Ростова" Виктора Мелёхина Антон Железняков рассказал об интересе к игроку из-за рубежа.
Фото: ФК "Ростов"