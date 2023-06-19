- Надо постоянно выступать на хорошем уровне - это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача - получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться. Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договоренности и понимание, кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим. Мы также находимся в переговорах еще с тремя футболистами и их клубами, - передает слова Арутюнянца официальный телеграм-канал "Ростова".
В прошедшем сезоне-2022/2023 "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина занял четвертое место, набрав 53 очка. Зимой 2023 года желто-синие не смогли пополнить свой состав ни одним новым футболистом из-за трансферного бана, наложенного Российским футбольным союзом по инициативе ФИФА из-за финансовых споров дончан с агентами покинувших клуб весной 2022 года легионеров.
Ранее появлялась информация, что состав "Ростова" могут пополнить экс-вингер "Краснодара" Алексей Ионов, экс-хавбек "Факела" Роман Акбашев, а также 19-летний полузащитник "Зенита-2" Кирилл Столбов. Также сообщалось, что желто-синие ведут переговоры по выкупу у "Краснодара" трансфера левого защитника Евгения Чернова, который в прошедшем сезоне выступал за "Ростов" на правах аренды.
Президент "Ростова" Арутюнянц: команде нужны 5-6 новых игроков, с тремя мы уже договорились
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о целях желто-синих на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"