– Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем. Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом "Зенита". Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб, – приводит слова Ротенберга "РИА Новости".
По итогам завершившегося чемпионата "Сочи" набрал 38 очков и замкнул десятку сильнейших команд чемпионата России. "Зенит" уверенно выиграл Российскую Премьер-Лигу, опередив южан на 32 турнирных балла. В рамках 1-го круга команда Сергея Семака нанесла сочинскому клубу разгромное поражение со счетом 7:0. В концовке чемпионата "Сочи" и "Зенит" поделили очки на стадионе "Фишт". Эта игра уже не имела турнирного значения для обоих соперников.
Борис Ротенберг: "Сочи" – фарм-клуб "Зенита"? Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем
Президент "Сочи" Борис Ротенберг отреагировал на слухи о том, что южане являются фарм-командой "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"