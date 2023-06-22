– Гегемония "Зенита" будет продолжаться еще очень долго. У них отличная селекция, и микроклимат в команде хороший. Если из "Зенита" уйдут легионеры, то петербуржцам будет сложнее в новом сезоне, – передает слова Гасилина Metaratings.
По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" заработал 70 баллов за 30 матчей. Благодаря данному показателю сине-бело-голубые заняли 1-е место в турнирной таблице. Своего ближайшего конкурента, коим оказался серебряный призер РПЛ московский ЦСКА, клуб с берегов Невы опередил на 12 очков.
Чемпионство в сезоне 2023-2024 стало для петербургского "Зенита" 5-м подряд. Таким образом, сине-бело-голубые получили на эмблему клуба 2-ю золотую звезду, выиграв подобный 10-й титул в истории.
Гасилин – о гегемонии "Зенита" в РПЛ: она будет продолжаться еще очень долго
Бывший форвард петербургского "Зенита" Алексей Гасилин поделился мыслями о гегемонии сине-бело-голубых в последних сезонах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"