– Думаю, Владимир Валентинович остался бы в "Сочи", если бы у нас не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов, которую мы завоевали. Любой тренер с удовольствием бы остался в команде, которую создал, в команде-семье, как мы говорим. Тем более, участвовать в таком турнире — это статусно. К тому же, мы почувствовали вкус еврокубков, когда за год до этого участвовали в Лиге Конференций. Команда сделала шаг вперед и была готова к новым высотам. Но сложилось так, как сложилось. По не зависящим от нас причинам, – передает слова Бородина "РБ Спорт".
56-летний Владимир Федотов был главным тренером "Сочи" с января 2020 года по июнь 2022. В сезоне 2021-2022 под руководством Владимира Валентиновича южане заняли 2-место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Таким образом, они попали в Лигу чемпионов. Однако "Сочи", как и другим отечественным клубом, запретили участвовать в еврокубках из-за политической ситуации в стране. Отметим, что "бан" со стороны УЕФА на клубы РПЛ действует и до сих пор.
Прошлым летом Владимир Федотов стал наставником московского ЦСКА. В минувшем сезоне под руководством отечественного специалиста "армейцы" смогли завоевать серебряные медали Российской Премьер-Лиги. Также столичный клуб стал обладателем Кубка страны. Действующее соглашение Федотова в красно-синими рассчитано до 30 июня 2025 года.
Бородин: Федотов не ушел бы в ЦСКА, если бы у "Сочи" не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин поделился мыслями о том, почему российский специалист Владимир Федотов в прошлом году покинул стан южан и возглавил московский ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"