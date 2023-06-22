– Если у "Зенита" останется основной состав из легионеров, они и в следующем году выиграют чемпионский титул. У "Спартака" сейчас состав на первую тройку. Если клуб имеет возможность и готов усилиться футболистами уровня звезд "Зенита", тогда можно будет говорить о замахе на чемпионство. Если красно-белые хотят стать чемпионами, нужно усиливаться игроками уровня Промеса и Мозеса, – цитирует Мостового "Евро-Футбол".
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги золотые медали достались петербургскому "Зениту". Сине-бело-голубые сумели завоевать чемпионский титул в 5-й раз подряд. Что касается московского "Спартака", то он вошел в число призеров, застолбив за собой 3-ю строчку в турнирной таблице после 30-ти туров отечественного первенства.
Отметим, что московский "Спартак" не может выиграть Российскую Премьер-Лигу уже на протяжении 6-ти сезонов кряду. Последний раз красно-белые становились чемпионами страны в 2017 году. Тогда столичных тренировал итальянский специалист Массимо Каррера. Сейчас "Спартак" возглавляет испанский менеджер Гильермо Абаскаль. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.
Мостовой: у "Спартака" состав на первую тройку. Если красно-белые хотят стать чемпионами, нужно усиливаться
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о чемпионских перспективах красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
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