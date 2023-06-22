По сведениям СМИ, в "Зените" намерены укрепить позиции центрального защитника и центрального хавбека . В качестве кандидата на усиление обороны рассматривается футболист "Ростова" Максим Осипенко. Также источник сообщает о том, что 19-летний хавбек Александр Коваленко, игравший в прошлом сезоне за "Крылья Советов", перейдет в невский клуб. Наставник петербуржцев Сергей Семак сумел убедить футболиста принять предложение чемпиона России.
Российский центральный защитник Максим Осипенко представляет цвета "Ростова" с 2020 года. В майке донского коллектива россиянин сыграл 102 поединка. В них ему удалось забить 9 голов и оформить 2 голевых паса. В минувшем сезоне Максим забил 7 голов и отдал 1 голевой пас, сыграв за "Ростов" в 33 встречах. В мае Осипенко исполнилось 29 лет. Его трудовой договор с южанами рассчитан до конца июня 2027 года. "Зенит" по итогам сезона финишировал на 1-й позиции. "Ростов" занял 4-ю строчку.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" хочет приобрести центрального защитника. Одним из кандидатов на усиление является Осипенко
"Зенит" определился с приоритетными позициями, которые необходимо усилить в летнее межсезонье.
Фото: "Чемпионат"