"Всё в порядке в плане получения денег от международных федераций. В 2025 году получили от УЕФА все возможные выплаты, от ФИФА даже авансом", — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от всех официальных международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Несмотря на санкции РФС продолжает получать финансирование от УЕФА и ФИФА по программе FIFA Forward и другим направлениям.
В РФС отчитались о получении финансирования от УЕФА и ФИФА
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о получении всех положенных средств от УЕФА и ФИФА.
Фото: РФС