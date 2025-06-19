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В РФС отчитались о получении финансирования от УЕФА и ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о получении всех положенных средств от УЕФА и ФИФА.
Фото: РФС
"Всё в порядке в плане получения денег от международных федераций. В 2025 году получили от УЕФА все возможные выплаты, от ФИФА даже авансом", — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от всех официальных международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины. Несмотря на санкции РФС продолжает получать финансирование от УЕФА и ФИФА по программе FIFA Forward и другим направлениям.

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