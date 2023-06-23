"Было ли предложение по Помазуну от "Зенита"? Нет, предложений не было", - цитирует Гинера "Чемпионат".
Напомним, вчера, 22 июня, в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" предлагал за 26-летнего вратаря ЦСКА Илью Помазуна два миллиона евро, однако клубы не сошлись в финансовой стороне вопроса.
Этот сезон голкипер провел на правах аренды в "Урале". В 39 матчах он пропустил 55 мячей и 8 раз отыграл на ноль.
Гинер: "Зенит" не делал предложения ЦСКА по Помазуну
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что "Зенит" не делал столичному клубу предложение по трансферу вратаря Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"