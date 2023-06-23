– ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя один из лучших игроков РПЛ. Знаю, он любит нашу команду, надеюсь, что он задержится здесь как можно дольше, чтобы стать легендой красно-синих. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА, — передает слова Зделара Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. За российским форвардом следят несколько клубов из Европы. При этом главным претендентом на игрока "армейцев" является турецкий "Галатасарай".
25-летний Федор Чалов – воспитанник московского ЦСКА. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского футболиста, который в прошлом сезоне набрал 30 очков за результативность (24 гола и 6 ассистов) за 41 матч, в 12 миллионов евро.
Зделар: Чалов– один лучших игроков РПЛ. ЦСКА нужно любыми способами его сохранить
Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар отреагировал на слухи о том, что его партнер по команде Федор Чалов может сменить клубную прописку этим летом.
Фото: РИА Новости