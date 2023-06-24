– Я неоднократно говорил: Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере.
Когда состоялись последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го. Трансфер был очень близок, после чего мы не общались, – приводит слова агента Metaratings.
В июне Вагнеру Лаву исполнится 40 лет. Бразильский нападающий защищал "армейские" цвета с 2004 по 2013 годы и помог ЦСКА завоевать Кубок УЕФА. В настоящее время он является игроком "Спорт Ресифи", играющего во втором по значимости дивизионе чемпионата Бразилии. В 11 матчах Серии Б экс-форвард ЦСКА наколотил 9 голов.
Накануне стало известно, что Вагнер Лав может принять участие в играх Братского Кубка, который запланирован на первую декаду июля между ЦСКА и "Динамо".
Агент: Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА
Эвандро Феррейра, агент 39-летнего форварда "Спорт Ресифи" Вагнера Лава, признался, что его клиент желает вернуться в московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА