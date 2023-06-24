- Важно быть сконцентрированными в каждом матче. Кубок – такой турнир, где сейчас немножко поменялся формат, но это всегда были такие встречи, где одна игра может многое решить. И в этих играх, как и в любых других, нужно выкладываться на 100-150 процентов. При должной самоотдаче, при выполнении установок тренерского штаба всё возможно, - приводит мнение Ерохина "Спорт День за Днем".
"Зенит" из Санкт-Петербурга провалил минувший розыгрыш Кубка России. Жеребьевка определила коллектив Сергея Семака в группу к "Спартаку", "Крыльям Советов" и "Факелу". За 6 встреч петербуржцы одержали 4 победы (одна из них в серии 11-метровых в домашней игре со "Спартаком") и два раза проиграли. Всего команда записала в свой актив 11 турнирных баллов. Этот результат не позволил клубу с берегов Невы выйти в верхнюю сетку турнира.
Поэтому петербуржцам пришлось участвовать в Пути регионов, где они провели всего две игры. Сначала чемпион России не испытал особых проблем с ульяновской "Волгой" (3:0), а затем завершил свой путь к решающему поединку турнира, проиграв у себя дома столичному "Динамо" в серии 11-метровых. Последний раз "Зенит" завоевывал Кубок России в 2020 году. Тогда в финале команда Семака обыграла "Химки" (1:0) благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти.
Ерохин - о Кубке России: это такой турнир, где одна игра может многое решить. Нужно выкладываться на 100-150 процентов
Российский футболист "Зенита" Александр Ерохин поделился своими мыслями по поводу Кубка России.
Фото: "Чемпионат"