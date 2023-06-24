- Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. "Зенит" понимающе отреагировал на ситуацию, - приводит комментарий агента "СЭ".
Вендел носит цвета "Зенита" с 2020 года. Футболист сумел забить 15 голов и оформить 13 результативных пасов, сыграв в сине-бело-голубой футболке 88 встреч. В завершившемся сезоне бразилец записал в свой актив 9 забитых мячей и 5 ассистов в 33 играх. Отметим, что трудовой договор 3-кратного чемпиона России с невским коллективом рассчитан до 2027 года. Ранее ФИФА аннулировала право приостанавливать контракты для тех футболистов, которые ранее им не воспользовались.
По сведениям СМИ, Вендела в своих рядах хочет видеть "Рома" Жозе Моуриньо. В августе игроку исполнится 26 лет. "Зенит" в минувшем сезоне снова выиграл чемпионат России, набрав 70 очков. Это на 12 баллов больше, чем у ЦСКА.
Агент: Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. "Зенит" уже был уведомлен об этом
Агент бразильского футболиста "Зенита" Вендела Чезаре Барбьери поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Зенит"