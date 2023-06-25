– У Олейникова был контракт на один год с пролонгацией еще на три года. Опцию продления соглашения мы активировали. Поэтому полузащитник с нам еще на три года, – приводит слова Газзаева "СЭ".
В минувшем сезоне Олейников принял участие в 31 игре в составе "Ахмата" в чемпионате и Кубке России, записав на свой счет 13 очков по системе "гол+пас". У 24-летнего полузащитника пять забитых мячей и семь результативных пасов. Его рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.
"Ахмат" занял 5-е место по итогам чемпионата России в сезоне-2022/23. Грозненцы под руководством Сергея Ташуева всего на 4 очка отстали от московского "Спартака", который замкнул тройку призеров РПЛ.
"Ахмат" продлил контракт с полузащитником Олейниковым до конца сезона-2025/26
Спортдиректор "Ахмата" Руслан Газзаев признался, что грозненский клуб продлил сотрудничество с полузащитником Иваном Олейниковым.
Фото: ФК "Ахмат"