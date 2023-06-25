По сведениям СМИ, 36-летний страж ворот Александр Беленов пока не может договориться с "Рубином" о расторжении трудового договора. Казанцы согласны досрочно прекратить сотрудничество с голкипером, но не намерены выплачивать россиянину компенсацию, которую он хочет получить. Сумма требуемой выплаты составляет 5 месячных окладов.
"Рубин" усилил свой состав Александром Беленовым летом 2022 года. Голкипер не сумел выиграть конкуренцию у своего коллеги по амплуа Юрия Дюпина. Всего в майке казанского коллектива Александр сыграл 4 встречи во всех соревнованиях. За этот отрезок Александр пропустил 7 голов. Ранее в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре Беленова заинтересован "Факел" из Воронежа.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Рубин" готов расторгнуть контракт с Беленовым, но не намерен выплачивать голкиперу компенсацию
Стали известные некоторые подробности переговоров "Рубина" и голкипера Александра Беленова о расторжении контракта.
Фото: "Чемпионат"