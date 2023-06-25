- Я не могу оценивать вероятность трансфера Ярослава в процентном отношении, но интерес к нему присутствует со стороны разных клубов, поэтому вероятность есть, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
20-летний россиянин Ярослав Михайлов, играющий на позиции центрального хавбека, - выпускник академии "Зенита". За свою родную команду игрок поучаствовал всего в 1 поединке. Ярослав представляет цвета "Пари НН" с сентября 2022 года. В майке нижегородского коллектива футболист провел 29 встреч во всех соревнованиях. В них он сумел отметиться 1 голом и 4 голевыми пасами. Недавно в СМИ появились сведения о том, что в кандидатуре Михайлова заинтересованы столичные "Динамо" и "Локомотив". Примечательно, что наставником красно-зеленого коллектива трудится Михаил Галактионов, ранее работавший с Ярославом в "Пари НН". Также сообщалось, что игрока хочет выкупить "Зенит" для его дальнейшей перепродажи.
Агент хавбека "Пари НН" Михайлова: интерес к Ярославу присутствует со стороны разных клубов
Агент российского футболиста "Пари НН" Ярослава Михайлова Василий Голяна поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"