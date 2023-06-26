Петербургский "Зенит" разрешит 25-летнему полузащитнику Венделу покинуть клуб, если у него будет такое желание, сообщают социальные сети журналиста Фабио Алейшо. Однако, по данным источника, в настоящий момент нет никаких официальных переговоров о переходе Вендела куда-либо и футболиста ожидают в расположении сине-бело-голубых.
В настоящее время полузащитник "Зенита" находится в Бразилии, хотя сине-бело-голубые уже начали тренировочные сборы. Ранее агент Вендела сообщал, что клуб разрешил игроку приехать позже из-за семейных проблем, в то же время местные СМИ опубликовали информацию, что хавбек хотел бы остаться в Бразилии и изъявляет готовность пополнить состав "Фламенго".
В прошедшем сезоне на счету Вендела 33 матча за "Зенит" во всех турнирах, 9 забитых голов и 5 результативных передач.
Журналист Алейшо: "Зенит" разрешит Венделу уйти, если он изъявит такое желание
По информации источника, бразильского полузащитника Вендела ждут в расположении "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"