"Даса и Нгамале вернутся в расположение "Динамо" 1 июля. У них будет продленный отпуск после игр за свои национальные команды. Пока непонятно, когда вернутся Сазонов и Гагнидзе. Все будет зависеть от будущих результатов сборной Грузии на молодежном чемпионате Европы. Футболисты присоединятся к команде позже", - приводит слова пресс-службы клуба "Чемпионат".
Столичное "Динамо" завершило сезон 2022/2023 на девятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 45 очков в 30 сыгранных турах. Новый сезон московская команда начнет под руководством экс-главного тренера "Оренбурга" Марцела Лички. Чемпионат России-2023/2024 "бело-голубые" начнут 23-го июля домашней встречей против "Краснодара". Следом коллектив Лички отправится на два выезда подряд - в Самару и Санкт-Петербург, где сыграют с "Крыльями Советов" и "Зенитом" соответственно.
Даса и Нгамале вернутся в расположение "Динамо" 1 июля. Сазонов и Гагнидзе присоединятся к команде позже
Стало известно, когда отсутствующие на сборах игроки "Динамо" вернутся в расположение клуба.
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