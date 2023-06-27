- Не позавидуешь календарю "Зенита" в концовке. Нет ни одного проходного матча. ...Жду ли сюрпризов от результатов чемпионата? Всё будет зависеть от формы команд. Вдруг "Спартак" наберет ход и полетит всех крушить? ЦСКА со своим построением игры может удачно выступить. "Локомотив" тоже не надо сбрасывать со счетов, во второй половине прошлого сезона команда набрала много очков. "Зениту" дали такой календарь, сказав: "Доказывайте свою состоятельность". Ничего страшного, "Зенит" трудностей не боится, - передает слова Стрепетова "Евро-Футбол".
Ранее Российская премьер-лига опубликовала календарь матчей чемпионата России сезона-2023/2024. Действующий чемпион страны петербургский "Зенит" в рамках 26 тура РПЛ сыграет на выезде с московским "Динамо", в 27 туре - в гостях против воронежского "Факела", в 28 туре - на своем поле с ЦСКА, в 29 туре - на выезде с грозненским "Ахматом", в завершающем 30 туре - на своем поле с "Ростовом".
В сезоне-2022/2023 сине-бело-голубые завоевали чемпионское звание досрочно - в 26 туре РПЛ благодаря домашней победе над московским "Спартаком" (3:2).
Стрепетов: не позавидуешь календарю "Зенита" в концовке, ни одного проходного матча
Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Стрепетов оценил календарь сине-бело-голубых в чемпионате России сезона-2023/2024.
Фото: ТАСС