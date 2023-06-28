- Малком на голову выше всех в РПЛ — прям с запасом. Его сила — в совокупности умений. Во-первых, он физически сильно одарен. Мало кто об этом говорит, но Малком очень быстрый. У него хорошо поставленный удар, отличная техника, передача. Он не глупый бегунок, а достаточно умный футболист. Все эти факторы позволяют ему играть в любой топовой команде мира. Сейчас, например, он ездил в сборную Бразилии, какие-то голевые действия там делал. Он со всеми там на одном уровне плюс-минус, - приводит мнение Ежова "Матч ТВ".
В минувшем сезоне бразильский атакующий полузащитник Малком показал высокие цифры результативности. Футболист сумел наколотить 23 гола в 27 играх российского первенства, что позволило ему выиграть гонку снайперов турнира. Он на 3 гола опередил финишировавшего вторым спартаковца Квинси Промеса. Также Малком записал в свой актив 9 ассистентских действий (голевые пасы и заработанные 11-метровые). Футболист в России завоевал 7 трофеев. Он выиграл 4 чемпионских титула, 1 раз поднял над головой Кубок России. Также на счету бразильца 2 Суперкубка.
Своей игрой экс-игрок Барселоны, чей трудовой договор с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года, заинтересовал топовые европейские клубы. Зимой французский гегемон "ПСЖ" вел переговоры с российским клубом о переходе Малкома, но в Санкт-Петербурге приняли решение не отпускать игрока. Летом в СМИ появились сведения об интересе к зенитовцу со стороны "Ювентуса" из Турина. Недавно Малком сыграл два поединка за сборную Бразилии.
Хавбек "Крыльев Советов" Ежов: Малком на голову выше всех в РПЛ. Он может играть в любой топовой команде мира
Фото: ФК "Зенит"