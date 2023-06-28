По сведениям СМИ, в расположении "Крыльев Советов" находятся три новых футболиста. Все они проходят просмотр. В списке потенциальных новичков числятся 19-летний левый защитник Ярослав Крашевский, ранее игравший в молодежном "Спартаке", 21-летний опорный хавбек Никита Першин, а также 19-летний белорус Егор Карпицкий, играющий на позиции центрального нападающего. Как отмечает источник, маловероятно, что игрокам будут предложены контракты.
Егор Карпицкий – воспитанник "Шахтера" из Солигорска. В майке своего родного клуба форвард провел 34 поединка. В них он сумел забить 15 голов и оформить 5 голевых пасов. В этом розыгрыше белорусского первенства Карпицкий наколотил 12 мячей в 12 играх. Также к своим голам белорус приплюсовал еще 2 ассиста. В активе Егора 4 гола в 8 матчах за сборную Беларуси U21.
Источник: Metaratings
На просмотре в "Крыльях Советов" находится лучшим бомбардир чемпионата Белоруссии Карпицкий
Белорусский футболист Егор Карпицкий может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Шахтер" Солигорск