– Хлусевич сильный игрок. Он способен спокойно заиграть в Серии A. Обращались ли ко мне по Даниилу из Италии? Я общался по некоторым игрокам, в том числе и по Хлусевичу. Однако не знаю, есть ли интерес к другим футболистам "Спартака" из Италии. По крайней мере я хорошо отзывался о Соболеве и как раз Данииле. Буду рад, если по Хлусевичу будет конкретное предложение, потому что "Спартак" купил Даниила с моей помощью. В свое время его предлагал именно я, — передает слова Камоцци "СЭ".
Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио в своих социальных сетях сообщил о том, что футболист московского "Спартака" Даниил Хлусевич оказался в шорт-листе некоторых европейских клубов. В услугах российского крайнего защитника заинтересованы такие итальянские команды, как "Лацио", "Верона" и "Дженоа". Кроме того, в Португалии за ним следит местный "Спортинг".
22-летний Даниил Хлусевич в настоящее время имеет действующее соглашение с московским "Спартаком", которые рассчитано до июня 2026 года. В составе красно-белых он выступает с 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость российского защитника в 5 миллионов евро.
Камоцци: буду рад, если по Хлусевичу будет предложение из Италии, потому что "Спартак" купил его с моей помощью
Бывший советник руководства московского "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал слухи о том, что защитник красно-белых Даниил Хлусевич привлек интерес ряда европейских клубов.
Фото: РФС