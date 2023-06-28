– Я знаю точно, что есть четыре итальянских клуба, которые имеют интерес к Хлусевичу. Клубы я называть не буду, — цитирует Мавренкова "СЭ".
Сегодня инсайдер Джанлука ди Марцио опубликовал в своих социальных сетях информацию о том, что защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич входит в сферу интересов трех клубов из Италии. В их числе оказались: "Лацио", "Верона" и "Дженоа". Также журналист отметил, что за российским игроком следят "Спортинг" из чемпионата Португалии. По сведениям ди Марцио, четыре данных коллектива могут арендовать Хлусевича этим летом у красно-белых с правом выкупа.
22-летний Даниил Хлусевич имеет действующее соглашение с московским "Спартаком" до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника сборной России в пять миллионов евро.
Агент: есть четыре клуба из Италии, которые имеют интерес к Хлусевичу
Футбольный агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича рассказал о том, какое количество европейских клубов следят за его клиентом.
Фото: "Чемпионат"