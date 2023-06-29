По сведениям СМИ, 30-летний парагваец Хуниор Алонсо, играющий на позиции центрального защитника, больше не хочет играть за "Краснодар". Футболист намерен сменить клуб этим летом. Руководство "быков" готово расстаться со своим защитником за сумму, которая составляет не менее 8 млн евро.
Хуниор Алонсо носит цвета "Краснодара" с 2022 года. В майке кубанского коллектива парагваец сыграл 19 поединков. В них он сумел забить 1 гол, поразив ворота "Локомотива" (2:3). Наибольшее количество игре Хуниор провел за бразильский "Атлетико Минейро" (133 игры, 2 гола и 6 ассистов). Отметим, что в активе Алонсо 2 гола в 48 встречах за сборную Парагвая.
Источник: "СЭ"
"СЭ": защитник Хуниор Алонсо намерен уйти из "Краснодара"
Парагвайский футболист "Краснодара" Хуниор Алонсо хотел бы продолжить карьеру в другом клубе.
Фото: "СЭ"