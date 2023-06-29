По сообщениям СМИ, "Маккаби" из Хайфы, ставший чемпионом Израиля в минувшем сезоне, заинтересован в кандидатуре 28-летнего малийца Мамаду Майга, играющего за "Пари НН". Боссы израильского коллектива готовы расстаться с 1 млн евро ради перехода опорного хавбека.
Мамаду Майга играет в цветах Пари НН с лета 2022 года. В майке коллектива из Нижнего Новгорода малийский хавбек забил 1 гол в 22 играх в РПЛ. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в своих командах Майга хотят видеть два столичных коллектива – ЦСКА и "Локомотив".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Маккаби" из Хайфы заинтересован в приобретении хавбека "Пари НН" Майга
Малийский футболист "Пари НН" Мамаду Майга может перебраться в Израиль.
Фото: "Чемпионат"