– Фирма "Зенит" уже имеет мировое значение. Бежать туда ради названия "Зенит" на груди — ошибка для любого игрока. Они постоянно берут лучших молодых российских футболистов, которые почти не играют в стартовом составе, а сидят на скамейке запасных. Глупо говорить, что в этом виноват тренерский штаб, у них просто очень много игроков. Зачем молодой футболист дает себя на растерзание, переходя в "Зенит", я понять не могу. Будь я сейчас молодым футболистом, который играет в основном составе своей команды, в нынешний "Зенит" не пошел бы, – передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 19-летний полузащитник "Сочи" Александр Коваленко продолжит карьеру в петербургском "Зените". По сведениям журналиста Ивана Карпова, российский футболист уже прошел медосмотр для перехода в стан сине-бело-голубых. Ожидается, что с ним будет заключен долгосрочный контракт.
Летом 2022 года ростер петербургского "Зенита" пополнил 26-летний полузащитник Зелимхан Бакаев. У него истек контракт с московским "Спартаком", в связи с чем он перешел в клуб с берегов Невы на правах свободного агента. В сезоне 2022-2023 Бакаев в общей сложности провел 682 минуты в составе сине-бело-голубых и сумел набрать 5 очков за результативность (3 гола и 2 ассиста).
Петербургский "Зенит" по итогам прошедшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги завоевал золотые медали. Подопечные Сергея Семака выиграли пятый чемпионский титул РПЛ кряду.
Кавазашвили: будь я сейчас молодым футболистом, не пошел бы в нынешний "Зенит"
Экс-голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили посоветовал молодым футболистам не переходить в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"