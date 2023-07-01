- Смолов — один из лучших российских нападающих. Он еще своего последнего слова не сказал. Федор принесет пользу "Динамо" в новом сезоне. Вокруг него много молодых футболистов, которым нужно передать опыт. Если не будет травм, то свои голы он забьет, - приводит мнение Колоскова "РБ Спорт".
Российский форвард Федор Смолов - выпускник академии "Динамо". Долгое время россиянину не удавалось отметиться высокой результативностью. Карьеру Федора перезагрузила аренда в "Урал". В майке екатеринбуржцев игрок отметился 8 голами в 23 встречах. Игра Федора за "Урал" привлекала внимание российских топ-клубов. Смолова в свою команду приобрел "Краснодар". Футболист носил цвета кубанского коллектива до 2018 года. В активе Смолова 64 мяча и 20 голевых пасов в 101 играх.
Следующим клубом российского центрфорварда стал "Локомотив", за который он провел 98 поединков (29 голов и 12 ассистов). В 2022 году Смолов вернулся в "Динамо", цвета которого он защищает по сей день. В прошлом сезоне Смолов забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач в 31 матче. Отметим, что на счету Федора 45 встреч за сборную России, в которых он забил 16 голов.
Колосков: Смолов — один из лучших российских нападающих. Он еще своего последнего слова не сказал
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими мыслями по поводу Федора Смолова.
Фото: "Чемпионат"