- Еще не думал, кто будет капитаном. В своих командах я раньше спрашивал у всех ребят, кто является лидером. Капитанами в "Динамо" были Фомин и Шунин. Решим этот вопрос попозже.
Экс-главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка с нового сезона будет возглавлять московское "Динамо". Минувший сезон "бело-голубые" завершили на девятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Москвичи набрали 45 очков в 30 сыгранных матчах. Сезон 2023/2024 подопечные чешского наставника откроют 23 июля домашним поединком с "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
Личка: еще не думал, кто будет капитаном "Динамо". Решим этот вопрос попозже
Новоиспеченный наставник "Динамо" Марцел Личка рассказал, что пока не определился с капитаном команды.
Фото: ФК "Динамо"