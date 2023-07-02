"Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем..." — сказал Исаев.
23-летний Шкурин стал игроком ЦСКА в январе 2020 года, но с тех пор за московскую команду сыграл лишь в 19 матчах, в которых забил три гола. На правах аренды белорусский форвард играл за киевское "Динамо", польский "Раков" и клуб "Петах Тиква" (Израиль). Контракт между Шкуриным и ЦСКА истекает летом 2024 года.
Источник: Sport24.
Агент форварда ЦСКА Шкурина: Илья хочет сменить страну и смотрит с клубом различные варианты
Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, что его клиент хочет сменить команду.
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