"Конечно, цель команды на сезоне – шестое чемпионство подряд! Чемпионами становиться не скучно", — сказал Круговой.
Отметим, что "Зенит" становился чемпионом России последние пять лет. 25-летний Круговой трижды брал этот трофей с родной командой, так как с 2018 по 2020 год выступал за "Уфу". Контракт между сторонами истекает летом 2024 года. Ранее Круговой заявил, что в прошлом сезоне многие в клубе хватались за голову от судейских решений.
В минувшем сезоне Круговой принял участие в 27 матчах, отдав в них результативную передачу.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Защитник "Зенита" Круговой: хотим выиграть шестое чемпионство подряд
Защитник "Зенита" Данил Круговой признался, что целью команды на новый сезон вновь станет победа в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"