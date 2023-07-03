Сообщается, что клубу удалось это сделать благодаря работе нового генерального директора Александра Егорова и министра спорта Республики Руслана Хабибова. Команда хочет сохранить лидеров прошлого сезона, и даже готова повысить им зарплату, либо оставить на уровне Первой лиги. Команда также вернула зарплату на прежний уровень для сотрудников клуба.
"Уфа" хочет вернуться в Первую лигу за один сезон. Это задача, которую перед клубом поставил руководитель республики.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Уфа" решила финансовые проблемы и сохранит лидеров прошлого сезона
"Уфа" после прихода нового генерального директора решила все финансовые проблемы и будет спокойно существовать во Второй лиге.
Фото: ФК "Уфа"